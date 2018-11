Berlin/Brüssel (dpa) - Entscheidende Stunden im Kampf gegen die Schulden- und Bankenkrise: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und der Eurozone kommen am Mittwoch erneut in Brüssel zusammen, um den Weg für ein umfassendes Maßnahmenpaket zu ebnen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bekam schon vor dem zweiten Gipfeltreffen binnen vier Tagen einen Vertrauensbeweis des Bundestages. Union, FDP, SPD und Grüne wollen an diesem Mittwoch im Bundestag einen gemeinsamen Entschließungsantrag verabschieden. Dieser soll Merkel den Rücken stärken. Er zeigt ihr aber auch Grenzen bei den Verhandlungen auf.

In Italien kämpft Premier Silvio Berlusconi angesichts der wachsenden Kritik an seiner Wirtschaftspolitik ums politische Überleben. In Griechenland will die sozialistische Regierung von Giorgos Papandreou die Konservativen, die sich bisher verweigern, zur Kooperation beim unpopulären Reformkurs zwingen und droht mit Neuwahlen.

Der Bundestag stimmt am Mittwoch nach einer Regierungserklärung Merkels darüber ab, ob der Euro-Rettungsfonds mit einer Schlagkraft von mehr als einer Billion Euro ausgestattet wird. Eine breite Mehrheit galt am Vorabend als sehr wahrscheinlich, zumal aus der Opposition deutliche Signale der Zustimmung kamen. Die Koalition rechnete auch mit einer eigenen Mehrheit. Ob es allerdings zur symbolisch wichtigen Kanzlermehrheit reicht, war offen.

Merkel machte am Dienstag noch einmal klar, wie schwierig es sei, derzeit die richtigen Entscheidungen zu treffen. «Wir bewegen uns hier in einem Gebiet, in dem wir alle miteinander Neuland beschreiten», sagte sie in Berlin. Bei den Verhandlungen in Brüssel sei sie ihrem Amtseid verpflichtet, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. «Das muss die Leitlinie meiner Verhandlung sein.»

Vor dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Mittwoch in Brüssel wird es kein Treffen der EU-Finanzminister geben. Das berichteten Diplomaten am Dienstag in der EU-Hauptstadt. Ein Treffen der Kassenhüter war ins Auge gefasst worden, allerdings hatte es keine offizielle Einladung dazu gegeben. Auch die Euro-Finanzminister werden sich nicht treffen. Sie hätten ihr Programm bereits abgearbeitet, hieß es.

Die Gipfelrunde will nicht nur den Rettungsschirm weiter aufspannen, sondern auch das wirtschaftliche Überleben Griechenlands sichern. Europas Banken sollen auf einen harten Schuldenschnitt des Pleite bedrohten Landes vorbereitet werden - notfalls mit staatlichem Zwang und Kapital.