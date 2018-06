Granada (dpa) - Mit einem mühevollen Arbeitssieg hat der FC Barcelona zumindest für eine Nacht die Spitzenposition in der spanischen Fußball-Liga übernommen. Der Titelverteidiger setzte sich dank eines Treffers von Xavi (33. Minute) mit 1:0 (1:0) beim Abstiegskandidaten FC Granada durch.

Auch nach den Gelb-Roten-Karten für Jaime (53.) und Dani Benitez (90.) verpasste es Barca in Überzahl, für einen höheren Erfolg zu sorgen. Das Überraschungsteam von UD Levante kann mit einem Sieg gegen Real Sociedad am folgenden Tag wieder an den Katalanen vorbeiziehen. Auch Real Madrid würde durch einen Dreier gegen den FC Villarreal den Erzrivalen aus Barcelona überflügeln.