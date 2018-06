Freiburg (SID) - Fußball-Bundestrainer Joachim Löw erwartet einen spannenden Kampf um die deutsche Meisterschaft und glaubt nicht an einen Alleingang von Rekordmeister Bayern München. "Damit habe ich fast gerechnet. Auch eine Top-Mannschaft kann nicht in jeder Phase der Saison, im Bundesliga-Alltag, all das umsetzen, was sie eigentlich kann", sagte Löw im Anschluss an eine Podiumsdiskussion über den deutschen Nachwuchs in der Freiburger Fußballschule zur 1:2-Niederlage der Bayern im zurückliegenden Spiel bei Hannover 96: "Ich gehe im Hinblick auf die Meisterschaft nach wie vor von einer spannenden Saison aus."