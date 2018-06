London (SID) - John Terry, Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft und des FC Chelsea, droht nach einer angeblichen rassistischen Beleidigung Ärger mit der Polizei. Wie die Londoner Behörden am Dienstag mitteilten, ermitteln sie in dem Fall, der sich beim 0:1 der Blues am vergangenen Sonntag bei Aufsteiger Queens Park Rangers zugetragen haben soll. Terry wird beschuldigt, QPR-Verteidiger Anton Ferdinand beleidigt zu haben, hat dies allerdings bereits bestritten. Ferdinand schweigt bisher zu dem Fall, sollte sich aber noch am Dienstag gegenüber seinem Klub äußern.