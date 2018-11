Kairo (dpa) - Libyens Ex-Diktator Muammar al-Gaddafi soll heute an einem geheimen Ort in der Wüste beerdigt werden. Das berichtete der arabische Nachrichtensender Al-Arabija unter Berufung auf den libyschen Übergangsrat. Gaddafi soll demnach gemeinsam mit seinem Sohn Mutassim begraben werden. Die Milizen des Übergangsrates geraten inzwischen immer mehr ins Zwielicht. Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch fanden Anhaltspunkte für ein Massaker an 53 Gaddafi-Anhängern.

