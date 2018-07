Berlin (dpa) - Schlagersängerin Helene Fischer hat mit «Für einen Tag» die Spitze der deutschen Album-Charts erobert. Mit ihrem fünften Studioalbum löst die 27-Jährige Peter Maffay und seine fünfte Ausgabe des Drachen-Rockmärchens mit dem Titel «Tabaluga und die Zeichen der Zeit» ab.

Unverändert auf dem zweiten Platz steht dagegen Panikrocker Udo Lindenberg mit «MTV Unplugged - Live aus dem Hotel Atlantic», wie das Marktforschungsunternehmen Media Control am Dienstag mitteilte.

Mit ihrem Charteinstieg belegen Bushido und Sido auf Anhieb Platz drei. Das erste gemeinsame Werk der Rapper heißt «23» - nach der Anzahl der Alben, die sie bisher zusammengerechnet veröffentlicht haben. Nach langer Feindschaft waren die Berliner fürs Geschäft auf Kuschelkurs gegangen. Mit «Bossaura» von Kollegah ist ein weiterer Rapper in den oberen Charts vertreten: Er landete auf Platz fünf.

Zudem mischen noch zwei weitere Neueinsteiger unter den den Top 10 mit. Während Dick Brave & The Backbeats an siebter Stelle zur «Rock'n'Roll Therapy» raten, landet der irische Sänger Chris De Burgh mit seinem Album «Footsteps 2» auf Platz zehn.

An die Spitze der Single-Charts katapultiert sich auf Anhieb US-Popsängerin Rihanna mit ihrem Techno-Song «We Found Love». Marlon Roudette, der seit acht Wochen das Feld anführte, rückt mit «New Age» auf die Drei ab. «Moves Like Jagger» von Maroon 5 und Christina Aguilera bleibt an zweiter Stelle.

Die US-Rapper Timbaland und Pitbull sowie Stimmungskanone David Guetta steigen mit ihrem Clubtrack «Pass At Me» als zweitbester Neuling auf der 27 ein. Retro-Stilikone Lana Del Rey vertreibt sich ihre Zeit weiterhin mit «Video Games» auf der 28.

Die kompletten Charts werden offiziell erst am Freitag veröffentlicht.