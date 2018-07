Breite Mehrheit bei Grünen für Euro-Antrag

Berlin (dpa) - Bei den Grünen zeichnet sich eine breite Mehrheit für den Antrag zum Euro-Rettungsschirm ab. In einem Meinungsbild der Fraktion stimmten 49 Abgeordnete mit Ja. Es gab zwei Enthaltungen. Vier Grünen-Parlamentarier haben sich noch nicht entschieden. Bei der Union gab es zehn Abweichler, bei der FDP sechs. Die SPD will erst kurz vor der Debatte im Bundestag morgen entscheiden, wie sie abstimmt. Regierung und Opposition hatten den Text für das Mandat gemeinsam formuliert, mit dem Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der Abstimmung zum EU-Gipfel fahren soll.

Gaddafi in der Wüste beerdigt - Tote bei Explosion in Sirte

Tripolis (dpa) - Der frühere libysche Machthaber Muammar al-Gaddafi ist an einem geheimen Ort in der Wüste begraben worden. Arabische Nachrichtensender berichteten, Vertreter des Übergangsrates aus der Stadt Misrata hätten zusammen mit Gaddafi in der Nacht auch dessen Sohn Mutassim und den früheren Verteidigungsminister Abu Bakr Junis beerdigt. Die Nachricht von der Beisetzung Gaddafis wurde von einer tödlichen Explosion in Gaddafis Heimatstadt Sirte überschattet. Es handelte sich nach ersten Erkenntnissen um einen Unfall und nicht um einen Anschlag. Der Sender Al-Arabija sprach von bis zu 100 Toten.

Tunesische Ennahdha-Bewegung feiert sich als Wahlsieger

Tunis - Nach den Wahlen in Tunesien hat sich die islamistische Ennahdha-Bewegung noch vor Verkündung des Endergebnisses als Sieger gefeiert. Wahlkampfleiter Abelhamid Jelassi teilte mit, Ennahdha habe nach ersten Zählungen mehr als 30 Prozent aller Stimmen erhalten. Liberale Tunesier fürchten im Falle einer islamistischen Regierung einen für sie dramatischen Wandel des Landes. Die Ausrichtung der Islamisten bleibt in vielen Bereichen unklar.

Sellering erneut Regierungschef in Mecklenburg-Vorpommern