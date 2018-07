Kreise: Namhafte Bundesliga-Referees unter Verdacht

München (dpa) - Neben Michael Kempter wird nach dpa-Informationen gegen weitere namhafte DFB-Schiedsrichter ermittelt, unter ihnen mindestens drei Bundesliga-Referees. Sie stehen unter dem Verdacht, Steuern hinterzogen zu haben. Die Referees sind zum Teil auch in Zweitrundenpartien im DFB-Pokal an diesem Dienstag und Mittwoch angesetzt. Bei einigen habe es bereits Hausdurchsuchungen gegeben, hieß es am Dienstag. Die Männer werden verdächtigt, ihre Einnahmen nicht ordnungsgemäß versteuert zu haben. Der Gerichtsstreit zwischen dem ehemaligen Schiedsrichter-Obmann Manfred Amerell und dem Unparteiischen Michael Kempter gilt als Hauptauslöser der Ermittlungen gegen mehrere deutsche Referees.

Fußball-Krawalle: Verletzten-Zahl auf Höchststand

Duisburg (dpa) - Die Zahl der Verletzten bei Fanausschreitungen in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga hat in der vergangenen Saison 2010/11 einen neuen Höchststand erreicht. Die Polizei registrierte bei den insgesamt 612 Spielen 846 Verletzte, darunter 243 Polizeibeamte, 259 Randalierer und 344 Unbeteiligte. In der Saison zuvor waren es noch 784 Verletzte, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten bundesweiten Jahresbericht Fußball der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) hervorgeht.

Wahl der Weltfußballerin: Garefrekes nominiert

Berlin (dpa) - Die aus der Nationalelf zurückgetretene Kerstin Garefrekes ist die einzige deutsche Kandidatin für die Wahl der Weltfußballerin des Jahres. Erneut auf der am Dienstag veröffentlichten Liste der zehn nominierten Spielerinnen steht die Brasilianerin Marta, die den Titel in den vergangenen fünf Jahren gewann. Mitfavoritin auf die vom Weltverband FIFA und der Fachzeitschrift «France Football» vergebene Auszeichnung dürfte die bei der WM in Deutschland überragende Spielführerin Homare Sawa von Weltmeister Japan sein. Für die Wahl zur Welttrainerin des Jahres schaffte es DFB-Nachwuchstrainerin Maren Meinert in den Kreis der Kandidaten.

