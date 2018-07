Heerlen/Halmstad (SID) - Die deutschen Tischtennis-Teams dürfen in der European Nations League auf einen doppelten Triumph hoffen. Die Damen haben den Titel nach einem 3:0-Erfolg im Final-Hinspiel in den Niederlanden schon so gut wie sicher, die Herren haben trotz eines 2:3 in Schweden eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 29. November in Chemnitz. An diesem Tag spielen auch die Damen an gleicher Stelle ihr zweites Duell.

Jiaduo Wu vom FSV Kroppach legte im niederländischen Heerlen den Grundstein zum Sieg mit einem 3:1 gegen die frischgebackene Einzel-Europameisterin Li Jiao. Die weiteren Punkte holten Vize-Europameisterin Irene Ivancan (Berlin) und Kristin Silbereisen (Kroppach). "Uns reichen zwar vier Satzgewinne oder ein Einzelerfolg zum Triumph, aber unser Anspruch, ist auch im zweiten Finale in Chemnitz den Europameister zu schlagen", sagte Bundestrainer Jörg Bitzigeio.

Die Herren von Bundestrainer Jörg Roßkopf taten sich ohne Topspieler wie Rekord-Europameister Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Christian Süß schwerer. Ruwen Filus (Ochsenhausen) und Lars Hielscher (Bremen) gelangen in Halmstad die Punktgewinne, den Sieg sicherten sich die Schweden im Doppel.