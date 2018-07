NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Dienstag im US-Handel trotz knapper Verluste über der Marke von 1,39 US-Dollar behauptet. Zuletzt war die Gemeinschaftswährung 1,3919 Dollar wert. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,3918 (Montag: 1,3856) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,7185 (0,7217) Euro gekostet.

Devisenexperten sprachen von einer weiter großen Unsicherheit am Markt vor dem EU-Schuldengipfel am morgigen Mittwoch. Am Nachmittag hatte noch die Meldung über die Absage eines Treffens der EU-Finanzminister am Rande des Gipfels der Staats- und Regierungschefs den Euro deutlich unter 1,39 Dollar gedrückt. Das Treffen war lediglich überflüssig geworden, weil die Finanzminister ihr Programm bereits abgearbeitet hatten - an den Finanzmärkten war die Absage für kurze Zeit aber fälschlicherweise als Absage des gesamten Gipfels interpretiert worden.