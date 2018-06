FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> ist am Dienstag wieder über die Marke von 1,39 US-Dollar gestiegen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,3940 Dollar, nachdem sie am Morgen auf bis zu 1,3877 Dollar gesunken war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,3856 (Freitag: 1,3798) Dollar festgesetzt.

Damit knüpft der Euro an seinen schwankungsanfälligen Handel der vergangenen Tage an. Hautpthema ist nach wie vor die Schuldenkrise und der zweite EU-Gipfel am Mittwoch. Nachdem ein erstes Treffen der Staats-und Regierungschefs am Wochenende keine wesentlichen Ergebnisse gebracht hatte, wird das abermalige Zusammentreffen mit Spannung erwartet. Konkret werden Vorschläge zur Bankenrekapitalisierung, zum Rettungsfonds EFSF und zum weiteren Umgang mit dem größten Schuldensünder Griechenland erwartet.

Im weiteren Handelsverlauf könnten zudem einige US-Konjunkturdaten für Bewegung sorgen. Veröffentlicht werden Zahlen vom Häusermarkt und zur Verbraucherstimmung.