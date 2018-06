Offenbach (dpa) - Heute nimmt von Westen und Süden her die Bewölkung weiter zu, aber es fällt nur gelegentlich etwas Regen. Im Nordosten bleibt es noch den ganzen Tag sonnig.

Es werden Höchstwerte zwischen 8 und 14 Grad erwartet, bei Föhn können in den Alpentälern bis zu 18 Grad erreicht werden, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Es weht ein mäßiger bis frischer und teils stark böiger Wind. Auf den Bergen und an der See gibt es vereinzelt Sturmböen.

In der Nacht zum Mittwoch ist es stark bewölkt und es regnet ganz vereinzelt. Im Westen lockert es in der Frühe auf und es bildet sich Nebel. Die Temperatur geht auf 9 bis 4 Grad zurück.