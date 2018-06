Inhalt Seite 1 — Immer noch Überlebende nach Erdbeben in der Türkei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ercis/Istanbul (dpa) - Fast drei Tage nach dem schweren Erdbeben in der Türkei sind noch zwei Überlebende aus den Trümmern geborgen worden. Eine 27-jährige Lehrerin hielt rund 67 Stunden unter Bauschutt durch, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch berichtete.

Auch ein 18 Jahre alter Student wurde aus einem eingestürzten Gebäude gerettet. Bisher wurden 461 Leichen geborgen, die Zahl der Opfer dürfte am Ende aber deutlich höher ausfallen. Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan warf Baufirmen und Aufsichtsbehörden schwere Versäumnisse vor, die Menschenleben gekostet hätten. Bei der Katastrophe sei der Beton einiger Gebäude wie Sand zerbröselt. «Den schmerzlichen Preis haben die Menschen drinnen bezahlt», sagte Erdogan. Die Nachlässigkeit von Kommunen, Bauunternehmen und Kontrolleuren sei als ein Verbrechen zu betrachten.

Erdogan räumte ein, dass die staatliche Hilfe am ersten Tag nach dem Beben unzureichend war. «In den ersten 24 Stunden waren wir nicht erfolgreich. Das gestehen wir ein», sagte er. Nun liefen die Hilfseinsätze aber kontrolliert. Erdogan versprach, «in kurzer Zeit» in Van eine neue Stadt zu errichten. Bei dem Beben der Stärke 7,2 waren am Sonntag in der Provinz Van fast 2300 Häuser zerstört worden.

Die türkische Regierung sucht auch die Hilfe anderer Staaten für den Wiederaufbau. Für die Zeit nach den Rettungsarbeiten seien Zelte, Wohncontainer und Fertighäuser nötig, berichteten türkische Medien unter Berufung auf Diplomaten. Die türkischen Botschaften sollten nun Gespräche mit den Staaten führen, die Hilfsangebote gemacht hatten. Die Türkei will auch mit internationalen Organisationen über Hilfen verhandeln.

Der türkische Rote Halbmond brachte am Dienstagabend mit Geleitschutz der Armee Zelte für Erdbebenopfer in die osttürkische Stadt Ercis. Der Konvoi wurde von Tausenden Menschen erwartet worden, die sich in einer etwa einen Kilometer langen Schlange vor einer Wache der Gendarmerie aufgestellt hatten.

«Ich warte seit mehr als 13 Stunden auf ein Zelt. Meine Familie besteht aus zehn Personen», sagte der 19-jährige Cemal Alam, ein Einwohner der bei dem Erdbeben schwer zerstörten Stadt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt hatten in den beiden Nächten zuvor viele Menschen im Freien übernachten müssen. Am Abend Dienstagabend erschütterte ein heftiges Nachbeben der Stärke 5,4 die Region in der Provinz Van.

Rettungshelfer setzten die Suche nach möglichen Überlebenden und Toten in den Trümmern fort. Am Dienstag waren ein neugeborenes Mädchen sowie seine Mutter und Großmutter lebend aus den Trümmern geborgen worden.