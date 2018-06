Brüssel (dpa) - Auf dem zweiten EU-Gipfel binnen vier Tagen soll heute in Brüssel der große Befreiungsschlag im Kampf gegen die Schuldenkrise gelingen. Vorher steht eine Abstimmung im Bundestag an: Dabei dürfte Kanzlerin Angela Merkel eine breite Rückendeckung für ihren Kurs bekommen. Die Gipfelrunde will den Rettungsschirm weiter aufspannen und das wirtschaftliche Überleben Griechenlands sichern. Europas Banken sollen auf einen harten Schuldenschnitt vorbereitet werden - notfalls mit staatlichem Zwang und Kapital.

