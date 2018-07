Osnabrück (SID) - Fußball-Drittligist VfL Osnabrück muss in den kommenden Tagen auf Nils Fischer verzichten. Der Abwehrspieler des Tabellensiebten liegt mit einem grippalen Infekt flach. Sein Einsatz beim Ligaspiel in Babelsberg am Samstag ist fraglich. Fischer hatte bisher in allen 14 Begegnungen der Saison auf dem Platz gestanden.

Der 24-Jährige ist nicht der einzige Defensivspieler, auf den VfL-Trainer Uwe Fuchs derzeit verzichten muss. Auch Marco Neppe (Adduktorenbeschwerden) und Jan Mauersberger (Bandscheibenvorfall) stehen nicht zur Verfügung.