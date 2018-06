London (dpa) - Die Sängerin Amy Winehouse ist einer gerichtlichen Untersuchung zufolge an einer Alkoholvergiftung gestorben. Winehouse hatte demnach 4,16 Promille Alkohol im Blut. Ihr plötzlicher und unerwarteter Tod sei «die nicht beabsichtigte Konsequenz von solch potenziell tödlichem» Alkoholkonsum gewesen, sagte die Untersuchungsrichterin in London. Winehouse habe in den drei Wochen davor nichts getrunken. Der Untersuchungsausschuss bezeichnete den Tod als «Unglücksfall». Winehouse war am 23. Juli im Alter von 27 Jahren tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.