Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Donnerstag nach dem Euro-Krisengipfel den höchsten Tagesgewinn seit mehr als zweieinhalb Jahren verbucht. Der Leitindex schnellte um 5,35 Prozent auf 6337,84 Punkte nach oben und hat damit seit seinem Jahrestief Mitte September mehr als 25 Prozent dazugewonnen.

Der MDax kletterte um 3,88 Prozent auf 9386,60 Punkte nach oben, der TecDax stieg um 1,89 Prozent auf 718,04 Punkte. Zu den größten Gewinnern auf dem Börsenparkett zählten Bank-Titel.

Aktienhändler Michael Harbisch von Jefferies sagte: «Viele Investoren, die mit einer Enttäuschung vom EU-Treffen gerechnet hatten, drängen nun in den Markt. Dieser Anlagebedarf wird in den nächsten Tagen voll zum Tragen kommen.» Die Regierungschefs der Eurozone hatten sich in der Nacht nach langem Tauziehen auf ein Maßnahmenpaket zur Abwehr der Schuldenkrise geeinigt. Es enthält unter anderem ein neues Hilfspaket für Griechenland mit einem Schuldenschnitt sowie eine Stärkung des Rettungsfonds EFSF.

Im Bankensektor wurden die Ergebnisse des EU-Gipfels europaweit mit teils prozentual zweistelligen Gewinnen gefeiert - der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks legte als bester Sektor 8,91 Prozent zu. Die Aktien der Deutschen Bank sprangen um 15,35 Prozent nach oben, die Commerzbank-Papiere legten an der Dax-Spitze um 16,49 Prozent auf 2,035 Euro zu. Die Bank braucht laut Finanzvorstand Eric Strutz nach den beim EU-Gipfel festgelegten Kapitalregeln kein neues Staatsgeld.

Hierzulande standen ferner unter anderem BASF, Bayer, Daimler, Volkswagen und die Lufthansa als Vertreter der ersten Reihe mit ihren Zahlen im Fokus. Bester Wert aus dieser Gruppe waren die Vorzugsaktien von VW, die nach den Zahlen der Wolfsburger um 10,45 Prozent auf 130,55 Euro nach oben sprangen. Die Bayer-Papiere profitierten mit einem Plus von 7,13 Prozent auf 48,005 Euro von einem überzeugenden Quartalsbericht, die Anteile an dem weltgrößten Chemiekonzern BASF verteuerten sich ebenfalls dank eines überraschend guten Ergebnisses um 7,45 Prozent. Die Lufthansa-Titel legten um 3,44 Prozent zu.

Der Daimler-Gewinn enttäuschte indes. Die Anteile an dem Autobauer blieben mit einem Aufschlag von 3,10 Prozent ebenfalls hinter dem Markt zurück.

Der EuroStoxx 50 kletterte um 6,08 Prozent auf 2476,92 Punkte. In Paris schloss der CAC 40 wegen deutlicher Gewinne bei den Finanzwerten ebenfalls um mehr als 6 Prozent höher, während der Londoner Markt um knapp 3 Prozent vorrückte. In New York stand der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa mehr als 2 Prozent im Plus.