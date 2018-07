New York (SID) - Eine weitere Gesprächsrunde im Kampf um das Ende des Lockouts in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ist ergebnislos zu Ende gegangen. Am Mittwoch saßen die Vertreter der Klubs und der Spielergewerkschaft NBPA bis tief in die Nacht in Kleingruppen zusammen, nach 15 Stunden wurden die Tarifverhandlungen abgebrochen. Am Donnerstagnachmittag (Orstszeit) sollte die nächste Runde beginnen.

Mit jeder gescheiterten Diskussion steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wegen der verfahrenen Situation weitere Saisonspiele gestrichen werden. Die 100 Partien der ersten beiden Wochen der neuen Spielzeit, die eigentlich am 1. November beginnen sollte, wurden bereits abgesagt.

Der Lockout war zum 1. Juli in Kraft getreten, weil sich die beiden Parteien nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen konnten. NBA-Boss David Stern fordert eine Reduzierung der Spielergehälter um insgesamt 800 Millionen Dollar (560 Millionen Euro), da die Klubs seit Inkrafttreten der letzten Tarif-Vereinbarung im Jahr 2005 angeblich mehr als eine Milliarde Dollar Verlust gemacht hätten.