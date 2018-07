Karlsruhe (dpa) - Zwei SPD-Bundestagsabgeordnete haben beim Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag gegen eine ihrer Ansicht nach unzureichende Beteiligung des Bundestages an Hilfsaktionen in der Euro-Schuldenkrise gestellt.

Die beiden Abgeordneten wehren sich dagegen, dass dringende und geheime Entscheidungen über Hilfsmaßnahmen im Rahmen des Rettungsfonds EFSF von einem speziellen Gremium getroffen werden, das nur aus neun Mitgliedern besteht. Damit würden die Rechte der Abgeordneten verletzt. Das Gericht bestätigte am Donnerstag den Eingang der Antragsschrift. In Karlsruhe wird mit einer kurzfristigen Entscheidung gerechnet. Die jüngsten Gipfelbeschlüsse, über die der Bundestag am Mittwoch abgestimmt hatte, sind nicht Gegenstand dieses Vefahrens.

Das Bundesverfassungsgericht hatte erst in seiner Entscheidung zum Euro-Rettungsschirm im September betont, dass der Bundestag an allen Entscheidungen über Hilfsmaßnahmen größeren Umfangs beteiligt werden müsse, wenn dadurch Belastungen für den Bundeshaushalt entstehen. Mit der Übertragung auf ein «Neuner-Gremium» seien die Informations- und Widerspruchsrechte des Bundestags und vor allem der Opposition nicht ausreichend gewahrt, sagte der SPD-Abgeordnete Peter Danckert, der gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen Swen Schulz die Klage eingereicht hat. Der Bundestag hatte erst am Mittwoch die Mitglieder des Gremiums bestimmt.