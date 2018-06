Inhalt Seite 1 — Banken: «Mit blauem Auge davongekommen» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Die Erleichterung an den Börsen ist gewaltig nach dem Euro-Gipfel: Die zuletzt stark gebeutelten Aktien von Banken erlebten am Donnerstag ein wahres Kursfeuerwerk, vor allem die Titel französischer und deutscher und selbst amerikanischer Institute schossen in die Höhe.

Für viele Anleger steht fest, dass die Banken beim neuen Rettungspaket für die Euro-Zone glimpflich davon gekommen sind. Vor allem das Schreckensszenario einer möglichen staatlichen Zwangskapitalisierung scheint erst einmal erledigt zu sein. Fraglich ist allerdings, ob die Beschlüsse von Brüssel wirklich vor einer neuen Bankenkrise schützen.

Unterhändler von Politik und Finanzbranche feilschten bis tief in die Nacht um jeden Prozentpunkt, bis es dem französische Präsidenten Nicolas Sarkozy und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu bunt wurde. Sie mischten sich direkt in der Verhandlungen ein und setzten den Instituten die Pistole auf die Brust. Unmissverständlich machten sie klar, dass alle anderen Optionen weit schlimmere Folgen für die Eurozone und damit auch die einzelnen Banken hätten. Schließlich stimmten die Institute einem Schuldenschnitt von 50 Prozent zu, bislang sollten es lediglich 21 Prozent sein.

Trotzdem: «Wir sind sehr zufrieden mit der erreichten Einigung», erklärte Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann in seiner Funktion als Vorsitzender des Internationalen Bankenverbandes (IIF) schließlich.

«Die spannende Frage ist aber jetzt, ob auch genügend Banken mitziehen», warnt Bankenexperte Hans-Peter Burghof von der Universität Hohenheim. Denn die Teilnahme am Schuldenschnitt ist freiwillig, weil die Ratingagenturen nicht verschreckt werden sollen. Einen offiziellen Zahlungsausfall wollten alle wegen unkalkulierbarer Risiken unbedingt verhindern.

«Ich glaube, dass die Banken mit einem blauen Auge davon gekommen sind», bilanziert Martin Faust von der Frankfurt School of Finance & Management. Viele Institute hätten bereits einen Teil ihrer Forderungen an Griechenland wertberichtigt. Den Großteil der verbliebenen Risiken dürften sie nun durch den Tausch der alten Papiere in von der EU abgesicherte neue loswerden: «Das ist aus Sicht der Institute recht attraktiv - trotz des Schuldenschnitts von 50 Prozent.»

Denn für die Banken hätte es noch schlimmer kommen können. Vor dem Gipfel war ein Gläubigerverzicht von 60 Prozent im Gespräch. Die Deutsche Bank hat etwa bereits ihre Forderungen an das Euro-Krisenland um 54 Prozent abgewertet und dafür insgesamt gut 380 Millionen Euro in den Wind geschrieben. Theoretisch könnte sie nun wieder leichte Aufwertungen in ihrer Bilanz vornehmen. Bei der Commerzbank hingegen droht noch einmal eine kräftige Belastung. Insgesamt sei der Schuldenerlass für die Mehrzahl der europäischen Banken aber verkraftbar, sagt Experte Faust.