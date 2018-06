Frankfurt/Berlin (dpa) - Europas Bankenriesen wollen den beschlossenen Griechenland-Schuldenerlass ohne weitere Staatshilfe stemmen. Allerdings müssen sie bis Mitte 2012 gut 106 Milliarden Euro an frischem Kapital beschaffen.

Immerhin: Die angedrohte zwangsweise Teilverstaatlichung ist erst einmal vom Tisch. Viele Banken verbreiteten am Tag nach dem Gipfel demonstrativ Optimismus. Am Aktienmarkt wurde gefeiert, Bank-Aktien schossen in die Höhe: Die deutschen Großbanken waren am Nachmittag mehr als 12 Prozent im Plus.

Optimistisch zeigte sich die teilverstaatlichte Commerzbank, Deutschlands zweitgrößtes Geldhaus: «Wir haben nicht vor, öffentliche Mittel in Anspruch zu nehmen», betont Commerzbank-Finanzvorstand Eric Strutz. Die vom EU-Gipfel geforderte harte Kernkapitalquote von neun Prozent könne sein Haus erreichen - unter anderem durch den Verkauf von Finanz-Anlagen oder von nichtstrategischen Geschäftsfeldern. Auch könnten mögliche Gewinne einbehalten werden.

Die Commerzbank braucht nach Berechnungen der europäischen Bankenaufsicht EBA knapp drei Milliarden Euro an Kapital, um die geforderte Kernkapitalquote von neun Prozent zu erreichen. Die Deutsche Bank hatte bereits am Dienstag bei der Vorlage ihrer Zahlen für das dritte Quartal klar gemacht, dass sie sich gut für die neuen Regeln gerüstet fühlt.

Insgesamt müssen die europäischen Großbanken auf die Hälfte ihrer Forderungen an Athen verzichten und 106,45 Milliarden Euro heranschaffen, um sich auf kommende Stürme vorzubereiten. Die europäische Bankenaufsicht (EBA) hatte die Summe in der Nacht zum Donnerstag bekanntgegeben.

Das meiste frische Kapital brauchen mit 30 Milliarden Euro Banken aus Griechenland sowie mit 26,16 Milliarden Euro Institute aus Spanien, mit 14,77 Milliarden Euro italienische Banken und mit 8,84 der Finanzsektor in Frankreich. Deutsche Banken brauchen frisches Kernkapital von insgesamt 5,18 Milliarden Euro.

Die Banken sollen bis Ende des Jahres mit ihren nationalen Aufsichtsbehörden Kontakt aufnehmen und Vorschläge machen, wie sie die Auflagen erfüllen wollen. Um die Ziele zu erreichen, sollen sie auch Boni und Dividenden zurückhalten.