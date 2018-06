Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat die Brüsseler Gipfelergebnisse zur europäischen Schuldenkrise gelobt und zugleich eine rasche Umsetzung der Pläne angemahnt.

«Wir begrüßen die wichtigen Entscheidungen, die eine bedeutende Grundlage für eine umfassende Lösung der Krise in der Eurozone sind», sagte der Präsident laut einer Mitteilung am Donnerstag in Washington.

Die USA erwarteten nun eine «vollständige Ausarbeitung und zügige Anwendung» der vereinbarten Vorhaben. Seine Regierung werde die EU und die europäischen Verbündeten weiter unterstützen, die Krise zu bewältigen, sagte Obama. «Wir arbeiten zusammen, um die globale Erholung aufrechtzuerhalten.»