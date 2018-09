Sinsheim (SID) - Nach zwei Pflichtspielsiegen in Folge geht Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim mit breiter Brust in das Gastspiel bei Pokalsieger Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!). "Diese Woche wollen wir jetzt vergolden und den Schalkern ein offenes Visier bieten. Wir haben zwei Siege eingefahren und den Tabellenzweiten der Bundesliga geschlagen. Wir fahren dahin und wollen gewinnen", sagte 1899-Trainer Holger Stanislawski am Donnerstag. Zuletzt hatten die Kraichgauer Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga und den 1. FC Köln im DFB-Pokal besiegt.

Im Mittelfeld kann Stanislawski am Samstag nach überstandener Verletzung wieder auf Sebastian Rudy zurückgreifen. Sejad Salihovic wird dagegen wohl erst in der kommenden Woche sein Comeback feiern. Offen ist zudem, ob Stammkeeper Tom Starke nach seiner Gehirnerschütterung wieder spielen kann oder weiterhin der zuverlässige Ersatztorwart Daniel Haas zwischen den Pfosten stehen wird.

"Tom hat am Mittwoch das erste Mal mit der Mannschaft trainiert. Man wird sehen, wie er die Belastung überstanden hat. Wir sind da vorsichtig. Wir wissen, was Daniel kann und dass er eingespielt ist. Er macht einen ruhigen, guten Eindruck", sagte Stanislawski.