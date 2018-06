Inhalt Seite 1 — DFB und DFL alarmiert: Immer wieder Krawalle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Fußball hat auf der Pokal-Bühne wieder einmal seine hässliche Fratze gezeigt. Die Schreckensbilder von Dortmund und die Krawalle in Frankfurt haben den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) in Alarmstimmung versetzt.

Rufe nach drastischen Maßnahmen werden laut. «Bei der Bestrafung der notorischen Krawallmacher werde ich zusammen mit Dr. Zwanziger das Gespräch mit allen Generalstaatsanwälten suchen. Wir lassen uns den Fußball nicht kaputtmachen», erklärte Liga-Boss Reinhard Rauball in der «Bild»-Zeitung.

«Die Entwicklung ist erschreckend. Mit verbaler Gewalt wie Hassgesängen fängt es an, geht weiter über den gefährlichen Einsatz von Pyrotechnik bis zu direkter Gewalt», sagte DFB-Präsident Theo Zwanziger dem Blatt. Er will das Problem nicht allein der Polizei überlassen. Das Verbot von Stehplätzen ist demnach eine Überlegung. «Wir streuen uns Sand in die Augen, wenn wir lediglich von ein paar Idioten sprechen», warnte Rauball. Die gewaltbereite Szene sei deutlich größer als bis dato angenommen.

Eine am 24. Oktober veröffentlichte Studie hat dies klar belegt. Die Zahl der gewaltgeneigten bzw. gewaltsuchenden Fans der 36 Profivereine ist im vergangenen Jahr auf 9685 gestiegen. Die Körperverletzungen bei Bundesligaspielen nahmen um 9,2 Prozent zu.

In dieses Bild passten die Krawalle in Dortmund und Frankfurt, wo bei gewalttätigen Auseinandersetzungen vor dem Südwestderby zwischen der Eintracht und dem 1. FC Kaiserslautern acht Polizisten verletzt sowie neun Randalierer festgenommen wurden. «Es muss einen Dialog geben, um diese gewaltbereiten Fans auszugrenzen. Das Thema wird uns noch lange Zeit beschäftigen. Es ist ermüdend, aber wir geben nicht auf», sagte Frankfurts Vorstandschef Heribert Bruchhagen der Nachrichtenagentur dpa.

Sein Pfälzer Kollege Stefan Kuntz befürchtet wegen des Zündens von Feuerwerkskörpern und Abbrennens von Pyrotechnik durch FCK-Fans während der Partie eine «empfindliche Geldstrafe» durch den DFB. Er kündigte eine Aussprache mit den Fanvertretern an, in der es auch um eine mögliche Beteiligung an den Kosten für den Verein gehen soll.

«Es ist unverständlich, dass diese Leute einerseits von uns den Fortbestand des Namens Fritz-Walter-Stadion fordern, andererseits aber die Werte und die Tradition, die Fritz Walter verkörpert hat, mit Füßen treten», kritisierte der FCK-Boss die Randalierer aus den eigenen Reihen.