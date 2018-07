Neapel (SID) - Der Kartenvorverkauf für das Champions-League-Spiel zwischen dem deutschen Fußball-Meister Bayern München und dem SSC Neapel hat für reichlich Chaos gesorgt. Rund 5000 Fans des italienischen Serie-A-Klubs hatten sich am Donnerstag vor dem Estadio San Paolo in Neapel eingefunden, um eines der begehrten 2500 Tickets für die Partie am 2. November (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) in der Allianz Arena in München zu erwerben.

Bei der Öffnung der Vorverkaufsstelle stürmten die Tifosi das Gebäude regelrecht, einige Anhänger kletterten dabei über aufgebaute Barrieren. Als die Polizei eingriff, um Ordnung zu schaffen, flogen Flaschen. Der Verkauf musste vorübergehend gestoppt werden.

Zu ähnlichen Szenen war es schon einmal im vergangenen Jahr vor dem Europa-League-Spiel von Napoli gegen den FC Liverpool gekommen.