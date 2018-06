Hannover (SID) - Henning Hauger vom Fußball-Bundesligisten Hannover 96 lässt sich wegen seiner anhaltenden Leistenbeschwerden am Montag in München operieren. Wie lange der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler aus Norwegen ausfallen wird ist noch offen. Hauger wird Hannover aber definitiv am Samstag bei Borussia Mönchengladbach, beim Europa-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen (3. November) sowie gegen Schalke 04 (6. November) nicht zur Verfügung stehen.