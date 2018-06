Rio de Janeiro (SID) - Der ehemalige Weltfußballer Kaká steht erstmals seit der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika wieder im Kader von Rekordweltmeister Brasilien. Zusammen mit dem Star vom spanischen Rekordmeister Real Madrid wurde auch Bayern Münchens Mittelfeldspieler Luiz Gustavo von Trainer Mano Menezes für die Länderspiele am 10. November in Libreville gegen Gastgeber Gabun und am 14. November in Doha gegen Ägypten berufen.

Menezes, der wegen der laufenden Meisterschaft in Brasilien nur Legionäre nominierte, stellte klar: "Ich habe immer gesagt, dass Kakás Rückkehr von seinen Leistungen bei Real abhängig sind. Wir sind sehr glücklich, dass er wieder dabei ist. Ich sehe es bei ihm ähnlich wie bei Ronaldinho. Wir brauchen erfahrene Spieler."