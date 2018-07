Dallas (Texas/USA) (SID) - Der deutsche Torhüter Frank Rost hat mit den New York Red Bulls die nächste Play-off-Runde der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS erreicht und trifft am Sonntag im Conference-Halbfinale auf Los Angeles Galaxy um Superstar David Beckham. New York setzte sich im Wildcard-Spiel trotz Unterzahl mit 2:0 (0:0) bei Vorjahresfinalist FC Dallas durch.

Joel Lindpere (61.) sowie der ehemalige französische Welt- und Europameister Thierry Henry (90.+8) sorgten in Texas für den Sieg der Gäste, die das Spiel nach einem Platzverweis gegen den Norweger Jan Gullas Solli (79.) dezimiert beendeten. Dennoch hielt der langjährige Bundesliga-Profi Rost seinen Kasten sauber.

L.A. hatte sich als bestes Vorrundenteam direkt für das Halbfinale der Western Conference qualifiziert. Ebenfalls in der drittletzten Runde gesetzt sind im Westen Real Salt Lake und die Seattle Sounders. Im Osten stehen Philadelphia Union, Houston Dynamo und Sporting Kansas City als Halbfinalisten fest, um das letzte Ticket streiten sich die Colorado Rapids und Columbus Crew. Der frühere Nationalspieler Torsten Frings hatte die Play-offs mit dem FC Toronto klar verpasst.