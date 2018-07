Frisco (dpa) - Ex-HSV-Torwart Frank Rost und die New York Red Bulls haben in den Playoffs der Major League Soccer (MLS) ihre Pflichtaufgabe erfüllt und dürfen sich jetzt auf einen Viertelfinal-Schlager freuen.

Die New Yorker gewannen das Wild Card-Match beim FC Dallas mit 2:0 und zogen somit in die Runde der besten Acht ein. Dort treffen der frühere Hamburger Rost und sein Team auf die Startruppe der Los Angeles Galaxy um David Beckham, Landon Donovan und Robby Keane. New York hat am Sonntag zunächst Heimrecht. Das Rückspiel findet am Donnerstag in Kalifornien statt.

Vor 10 017 Zuschauer hatte der Este Joel Lindpere New York in der 61. Minute mit einem Abstaubertor in Führung gebracht. Nach der Roten Karte für Verteidiger Jan Gunnar Solli waren die Gäste nur noch zu zehnt. Dennoch wurde der ehemalige Bundesliga-Torhüter Rost kaum ernsthaft gefordert. Red Bulls französischer Torjäger Thierry Henry stellte in der achten Minute der Nachspielzeit den Endstand her.