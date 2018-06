Rom (dpa) - Miroslav Klose spielt bei Lazio Rom den Alleinunterhalter. Mit seinem fünften Liga-Tor schoss der deutsche Fußball-Nationalstürmer die Römer am achten Spieltag der Serie A zumindest für fast eine Stunde an die Tabellenspitze.

Dann fing Gonzalo Bergessio (63.) den Hauptstadtclub mit seinem Ausgleichstor für Catania Calcio noch ab. «Super-Klose allein reicht nicht», titelte die «Gazzetta dello Sport». Für Italiens größte Sporttageszeitung war der 33-Jährige wieder einmal der beste Mann auf dem Platz.

Nach dem 1:1 gegen Catania blieb Lazio Tabellendritter. Neuer Spitzenreiter ist Juventus Turin, das den AC Florenz 2:1 bezwang. Zum ersten Mal seit fünf Jahren ist der italienische Rekordmeister damit wieder alleiniger Spitzenreiter in der Serie A.

Neben Klose glänzt auch Alexander Merkel weiter in Italien. Der deutsche Junioren-Nationalspieler bereitete für den CFC Genua per Kopf den Siegtreffer von Juraj Kucka zum 2:1 über den AS Rom vor. «Zuletzt haben wir zweimal stark gespielt, uns aber nicht mit dem Sieg belohnt. Dieses Mal haben wir uns die drei Punkte erkämpft. Das ist ein gutes Gefühl», meinte Merkel. Der Sieg sei enorm wichtig gewesen, um «Anschluss nach oben zu halten», sagte der 19-Jährige.