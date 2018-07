Berlin (dpa) - Halloween steht vor der Tür und alles deutet darauf hin, dass es blutiger als sonst wird. «Die Ansprüche haben sich gewandelt.

Früher waren die Leute mit blinkenden Kürbissen glücklich, heute muss es gruseliger sein», sagt Jörg Reisemann, Geschäftsführer vom Fachgeschäft Deko Behrendt in Berlin. Ein einfaches Hexenkostüm sei «out». Gefragter seien blutverschmierte Krankenschwesternkostüme oder aufklebbare Schusswunden und Kehlenschnitte.

Weniger euphorisch ist Psychologie-Professor Martin Schuster: «Die amerikanische Filmindustrie bringt ihren "Way of Life" nach Deutschland.» Man verkleide sich wie die Gestalten aus US-Horrorfilmen. Das beflügle Aggressionen: In der Anonymität könne «man mal richtig die Sau rauslassen.»