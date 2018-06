Mexiko-Stadt (dpa) - Mexikos Behörden haben auf der Halbinsel Yucatán Maßnahmen zum Schutz vor Hurrikan «Rina» ergriffen. So wurde die Schließung aller Schulen angeordnet. Die Marine setzte Einheiten in Marsch, um der Bevölkerung in möglicherweise betroffenen Gebieten zu helfen. Der Wirbelsturm tobte gestern Hunderte Kilometer entfernt von Mexikos Küste über der Karibik. Für Touristen besteht nach Ansicht des deutschen Honorarkonsuls Rudolf Bittorf vorerst kein Grund zur Besorgnis. Die Hotels der Region seien stabil gebaut.

