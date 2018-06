Inhalt Seite 1 — EU bekommt Griechenland-Debakel nicht in Griff Seite 2 Auf einer Seite lesen

Brüssel (dpa) - Offiziell hat sich der Krisengipfel in Brüssel vorgenommen, ein Gesamtpaket gegen die Schuldenkrise zu schnüren. Dazu gehören gestärkte Banken und mehr Feuerkraft für den Euro-Rettungsfonds. Doch das eigentliche - und zunächst unlösbare - Problem hieß Griechenland.

Das hoch verschuldete Land wird noch über Jahre hinweg am Tropf von internationalen Geldgebern hängen. Und die streiten sich, wer die Zeche zahlen soll. Die Banken sollen auf 50 bis 60 Prozent ihrer Forderungen verzichten - und protestieren natürlich dagegen. Die Regierung in Athen bereitete schon nach - unbestätigten - Medienberichten eine Umtauschaktion für Staatspapiere vor.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte trotz der angespannten Lage eine freundliche Miene für ihre Amtskollegen übrig, gelegentlich lachte sie sogar. In marineblauer Samtjacke schritt die Kanzlerin durch den fensterlosen Konferenzsaal im Brüsseler Ministerratsgebäude.

Sie ging rasch auf den italienischen Regierungschef Silvio Berlusconi zu. Der Medienzar kämpft zuhause um sein politisches Überleben, sein Lächeln wirkt kalt und aufgesetzt.

Merkel hatte erst beim Vorgipfel am Sonntag zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy den Italiener in beispielloser Weise unter Druck gesetzt - und von ihm konkrete Spar- und Reformpläne gefordert.

Die politischen Debatten drehten sich in Brüssel und Berlin in den vergangenen Tagen vor allem um die Stärkung des Rettungsfonds EFSF. Das war beim Gipfel aber gar nicht das große Thema. Der EFSF soll und wird «gehebelt» werden, da gab es am Abend kaum Zweifel mehr.

Denn sonst ist Ländern wie Italien kaum zu helfen. Es soll zwei Varianten geben: Entweder eine Art Teilkaskoversicherung für neue Anleihen von Wackelkandidaten wie eben Italien und Spanien, um Anleger zu beruhigen. Oder einen Sonder-Kredittopf - aufgezogen mit Hilfe des Internationalen Währungsfonds und anderer Geldgebern.