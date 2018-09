Darmstadt (dpa) - Mit einer außergewöhnlichen Lesung beginnt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung heute in Darmstadt ihre Herbsttagung. Weil der renommierte Georg-Büchner-Preis in diesem Jahr zum 60. Mal vergeben wird, lesen Büchner-Preisträger am Abend die Reden anderer, verstorbener Preisträger. Morgen wählt die Akademie eine neue Spitze. Nach drei Amtszeiten tritt Präsident Klaus Reichert nicht mehr an. Den diesjährigen Büchner-Preis erhält am Samstag der Schriftsteller Friedrich Christian Delius.

