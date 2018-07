Greater Noida (dpa) - Die Formel-1-Fahrer haben sich begeistert von der neuen Rennstrecke in Indien vor den Toren Neu Delhis gezeigt. «Der Kurs hat alles, was wir lieben», schwärmte Mercedes-Pilot Michael Schumacher in Greater Noida.

Auch Teamkollege Nico Rosberg stimmte zu: «Eine sehr schöne, tolle Strecke.» Sebastian Vettels Red-Bull-Kollege Mark Webber lobte die «großartige Mischung» aus vielen Kurven und langen Geraden. Am Sonntag wird erstmals auf indischem Boden ein Formel-1-Rennen auf dem gut 290 Millionen Euro teuren Buddh International Circuit ausgetragen. «Hoffentlich machen wir die Inder zu Formel-1-Fans», sagte Schumacher. Die Strecke rund 50 Kilometer von Indiens Hauptstadt entfernt wurde vom deutschen Architekten Hermann Tilke entworfen und soll nach Monza die zweitschnellste der Saison sein.