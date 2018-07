Inhalt Seite 1 — Haug: Indien «sehr wichtig» für Mercedes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Greater Noida (dpa) - Die Formel-1-Teams betreten beim Großen Preis von Indien am Sonntag Neuland. Die Herausforderungen vor dem Premierenrennen in der Industriestadt Greater Noida vor den Toren Neu Delhis sind groß.

Aber auch die Chancen für die beteiligten Autokonzerne auf dem wachsenden Wirtschaftsmarkt Indien. «Wir wissen, dass die Formel 1 in Indien mit großer Begeisterung empfangen wird», sagte Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug der Nachrichtenagentur dpa im Interview.

Mit welchen Erwartungen - auch in wirtschaftlicher Hinsicht für die Marke Mercedes - sehen Sie der Formel-1-Premiere entgegen?

Haug: «Unsere Zielsetzung bei der Formel 1-Premiere in Indien unterscheidet sich nicht von jener der Rennen zuvor: Wir wollen entsprechend unserem aktuellen Leitungsstand punkten und wenn möglich in die üblicherweise von den Top-Drei-Teams belegten Ränge vorstoßen. In den letzten fünf Grand Prix gelang uns das dreimal. Indien ist ein wichtiger und stark wachsender Markt für uns und unsere Kollegen vor Ort werden die Formel-1-Premiere mit unserer Unterstützung entsprechend nutzen.»

Wie wichtig ist diese Premiere für ihr Unternehmen?

Die Formel 1 ist eine Hightech- und mitunter auch eine Glitzerwelt, in Indien werden Teams und Fahrer aber auch mit bitterer Armut konfrontiert. Wie gehen Sie damit um?