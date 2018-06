Düsseldorf (SID) - Le-Mans-Rekordsieger Tom Kristensen fordert beim Race of Champions in Düsseldorf die Platzhirsche Sebastian Vettel und Michael Schumacher heraus. Gemeinsam mit seinem schwedischen Audi-Kollegen Mattias Ekström will der Däne im Nationen-Cup am 3. Dezember die Siegesserie des deutschen Duos beenden, das in den letzten vier Jahren triumphiert hatten. Kristensen und Ekström waren gemeinsam schon einmal 2005 in Paris erfolgreich.

Kristensen erweitert die Teilnehmerliste beim Saisonausklag der PS-Elite um einen weiteren prominenten Namen. Für das Einzelrennen am 4. Dezember sind neben Vettel, Schumacher und dem dreimaligen Sieger Ekström unter anderem auch der ehemalige Formel-1-Weltmeister Jenson Button, der dreimalige Tourenwagen-Weltmeister Andy Priaulx (beide Großbritannien) und DTM-Champion Martin Tomczyk genannt.