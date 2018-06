Nach 26 Monaten: Tommy Haas wieder in ATP-Viertelfinale

Wien (dpa) - Tommy Haas steht erstmals nach 26 Monaten wieder im Viertelfinale eines ATP-Turniers. In Wien erreichte der Tennisprofi mit einem Sieg über Aljaz Bedene aus Slowenien die Runde der letzten Acht. Haas gewann am Donnerstag in einem hartumkämpften Match 4:6, 6:4, 6:1 und trifft bei der mit 650 000 Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung nun auf den an Nummer zwei gesetzten Argentinier Juan Martin Del Potro. Im August 2009 hatte Haas in Washington zum bislang letzten Mal ein Elite-Viertelfinale gespielt.

NADA: Athleten-Blutpass flächendeckend von 2012 an

Bonn (dpa) - Im Kampf gegen Doping plant die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) den Blutpass für Athleten flächendeckend einzuführen. «Wir hoffen in einem halben Jahr damit anfangen zu können», sagte die NADA-Vorsitzende Andrea Gotzmann am Donnerstag in Bonn. Bisher befinde sich die NADA in Gesprächen mit der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA). Bislang folgen nur einzelne Sportverbände dem Blutpass-Programm der WADA. Auch die Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden will die NADA in einer eigens eingerichteten Task-Force intensivieren.

Zwanziger rügt Rowdys: Erschreckende Entwicklung

Frankfurt/Main (dpa) - DFB-Präsident Theo Zwanziger und Liga-Präsident Reinhard Rauball wollen scharf gegen gewaltbereite Fußball-Anhänger vorgehen. «Die Entwicklung ist erschreckend», sagte Zwanziger der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). Das Problem könne man nicht allein der Polizei überlassen. Auch das Verbot von Stehplätzen ist demnach eine Überlegung. «Wir lassen uns den Fußball nicht kaputtmachen», betonte Rauball. «Wir streuen uns Sand in die Augen, wenn wir lediglich von 'ein paar Idioten' sprechen.» Die gewaltbereite Szene sei deutlich größer als bis dato angenommen.

Kohlschreiber scheidet im Achtelfinale aus