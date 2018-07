Istanbul (dpa) - Die Weißrussin Victoria Asarenka und die Tschechin Petra Kvitova stehen bei der Tennis-Weltmeisterschaft in Istanbul im Halbfinale.

Wimbledonsiegerin Kvitova gewann überzeugend mit 6:4, 6:2 gegen die Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki auch ihr zweites Match in der Roten Gruppe. Während Kvitova bereits das Semifinale gebucht hat, muss die Dänin Wozniacki bei einer Matchbilanz von 1:2 noch zittern.

Auch Asarenka hatte zuvor in der Weißen Gruppe ihr zweites Spiel mit 6:2, 6:2 gegen die Chinesin Li Na gewonnen. Die zweite Halbfinalistin in der Weißen Gruppe wird am Freitag zwischen US-Open-Siegerin Samantha Stosur (Australien) und French-Open- Gewinnerin Li Na ermittelt. Asarenka verwandelte nach 1:32 Stunden den zweiten Matchball, Kvitova benötigte sogar vier.

Für Maria Scharapowa war die WM bereits am Vortag beendet. Wegen einer Knöchelverletzung kann die Russin zu ihrer abschließenden Partie in der Weißen Gruppe am Freitag nicht mehr antreten. Für die 24-Jährige wird laut Reglement die Französin Marion Bartoli nachrücken. Die deutsche Nummer eins, Andrea Petkovic, ist am Bosporus als zweite Ersatzspielerin dabei und muss weiter auf ihren Einsatz warten. Durch den Verzicht von Scharapowa auf das Duell mit Asarenka steht zudem fest, dass Wozniacki das Jahr erneut als Nummer eins beenden wird