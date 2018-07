Berlin (dpa) - Der Aufwärtstrend an den Finanzmärkten hat sich zum Wochenschluss weiter fortgesetzt. Der Dax schoss weiter in die Höhe und knackte am Morgen die 6400er Marke. Am späten Vormittag kletterte er um 1,3 Prozent auf rund 6420 Punkte.

In der Spitze lag er zeitweise bei rund 6431 Punkten. Das ist der höchste Stand seit fast drei Monaten. Er hatte bereits am Vortag mit einem Plus von mehr als fünf Prozent auf die Beschlüsse des EU-Gipfels zur Bekämpfung der Euro-Schuldenkrise reagiert.

«Der Trend ist dein Freund, daher lohnt es sich, optimistisch zu bleiben», kommentierte ein Händler. Er sieht noch weiteres Potenzial für den deutschen Leitindex. Gewinner war zeitweise die Volkswagen AG mit einem Plus von mehr als 3 Prozent. Der MDax gewann bis zum Mittag 0,6 Prozent auf 9445 Punkte und für den TecDax ging es um 0,57 Prozent auf rund 722 Punkte nach oben. Der Euro legte nach seinem Höhenflug allerdings eine Verschnaufpause ein. Er gab leicht nach auf 1,4191 Dollar.

Der europäische Aktienmarkt startete unterdessen mit moderaten Gewinnen in den Handel. Nach Einschätzung von Händlern stützt die Einigung in der Euro-Schuldenkrise weiterhin die Kurse an den Weltbörsen. Der Leitindex EuroStoxx 50 lag am Mittag mit mehr als 1 Prozent im Plus bei rund 2502 Punkten.

Der Aktienmarkt in Japan, wo das weltweite Börsenkarussell startet, legte deutlich über ein Prozent zu - angetrieben von Gewinnen an der Wall Street und Hoffnungen auf Fortschritte in der Euro-Schuldenkrise. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte notierte zum Handelsschluss ein Plus von 123,93 Punkten oder 1,39 Prozent auf 9050,47 Zähler. Damit übersprang der Nikkei erstmals seit zwei Monaten wieder die Marke von 9000 Punkten.