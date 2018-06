Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Freitag eine starke Woche mit moderaten Gewinnen beendet. Zum Handelsschluss rückte der Leitindex um 0,13 Prozent auf 6346,19 Punkte vor. Auf Wochensicht legte der Dax vor allem dank des kräftigen Anstiegs um 5,35 Prozent am Vortag um 6,28 Prozent zu.

Am Vormittag hatte der Index bei mehr als 6430 Punkten noch ein neues 12-Wochen-Hoch markiert. Der MDax hingegen gab 0,50 Prozent auf 9339,79 Punkte ab. Beim TecDax stand ein Minus von 0,17 Prozent auf 716,82 Punkte zu Buche.

Analyst Frank Schneider von Alpha Wertpapierhandel sagte: «Gestützt auf erneut gute Vorgaben hat der Dax zunächst noch wichtige technische Marken getestet - fundamental bleibt aber die Frage, wie die nun geplanten Maßnahmen zur Euro-Rettung umgesetzt werden. Nach dem jüngsten Anstieg setzt sich der Markt erstmal etwas.» Ein Auslöser seien die schlecht verlaufene Auktion italienischer Staatsanleihen gewesen. Insgesamt freundliche US-Konjunkturdaten verhinderten, dass der Dax ins Minus rutschte.

Ansonsten standen die Zahlen aus der vor dem Wochenende etwas gebremst laufenden Berichtssaison weiter im Fokus. Überraschend gute Quartalsergebnisse schoben die Aktien von Linde im Dax um 0,95 Prozent nach oben auf 117,10 Euro. Der Anlagenbauer und Industriegase-Spezialist hatte im dritten Quartal dank des anhaltenden Booms in Asien erneut einen Gewinnsprung verzeichnet und konnte laut Händlern die Erwartungen übertreffen. Die Aktien von Wacker Chemie rutschten dagegen nach Zahlen am MDax-Ende um 9,81 Prozent auf genau 76,00 Euro ab. Händler bezeichneten die Zahlen als «gemischt» und zeigten sich enttäuscht vom skeptischeren Ausblick.

Im Verlauf legte dann noch Centrotherm aus dem TecDax überraschend Zahlen vor und der Solarkonzern schickte damit seine Aktien mit exakt 9,00 Prozent ins Minus. Händler kritisierten die reduzierte Margenprognose.

Der EuroStoxx 50 sank um 0,59 Prozent auf 2462,36 Punkte. Auch die Leitindizes in Paris und in London gaben nach. In New York stand der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa minimal im Minus.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,98 (Vortag: 1,85) Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,39 Prozent auf 128,99 Punkte. Der Bund Future aber rückte um 0,13 Prozent vor auf 133,89 Punkte. Der Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,4160 (1,4038) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7062 (0,7124) Euro.