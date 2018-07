Philadelphia (Pennsylvania/USA) (SID) - Die Winnipeg Jets haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den ersten Auswärtssieg seit ihrem Umzug nach Kanada gefeiert und ihren Fans einen unvergesslichen Abend beschert. Bei den Philadelphia Flyers gewann das Nachfolgeteam der Atlanta Thrashers nach denkwürdigen 60 Minuten mit 9:8.

Die New York Rangers unterlagen den Toronto Maple Leafs im ersten Heimspiel der neuen Saison mit 2:4. Im Anschluss an zwei Spiele in Europa war der viermalige Stanley-Cup-Sieger nach der Rückkehr in die Heimat zunächst fünfmal in Folge auswärts angetreten, da der Madison Square Garden renoviert wurde.

Einen erfolgreichen Abend erlebte der deutsche Nationalspieler Christian Ehrhoff. Beim 4:2 gegen die Columbus Blue Jackets gelang dem Verteidiger sein fünfter Assist. Ehrhoff war am Treffer zum zwischenzeitlichen 3:2 beteiligt und stand 25:13 Minuten auf dem Eis.

Dennis Seidenberg kommt mit Stanley-Cup-Sieger Boston Bruins weiterhin nicht in Schwung. Beim 1:2 gegen Rekordmeister Montréal Canadiens kassierte der Titelverteidiger die sechste Niederlage im neunten Spiel. Durch die neuerliche Pleite rutschte der NHL-Champion in der Tabelle der Northeast Division auf den letzten Platz ab. Verteidiger Seidenberg erhielt 23:27 Minuten Eiszeit.

Marco Sturm und Marcel Goc zogen mit den Florida Panthers ebenfalls den Kürzeren. Bei den Ottawa Senators kassierte das Team um die beiden deutschen Nationalspieler ein 3:4. Sturm durfte 14:54 Minuten mitwirken, Goc 17:02.

Winnipeg lag in Philadelphia mit 5:1 und 6:2 vorn, verspielte die scheinbar sichere Führung aber in kürzester Zeit. Innerhalb von nur neun Minuten drehten die Flyers das Spiel und gingen Anfang des Schlussdrittels beim 7:6 erstmals in Führung. Winnipeg schlug mit zwei schnellen Treffern zurück, Philadelphia traf erneut zum Ausgleich, ehe Andrew Ladd 66 Sekunden vor der Schlusssirene den Siegtreffer erzielte.