Hof (dpa) - Auszeichnung für ein Festival-Urgestein: Bei den Hofer Filmtagen ist der Filmpreis der Stadt Hof an den Produzenten, Regisseur, Autor und Schauspieler Peter Kern verliehen worden.

Das 1949 geborene Multitalent sei bereits mit vielen Filmen in Hof vertreten gewesen, teilte die Stadt Hof mit. Kern erhielt den Preis am späten Donnerstagabend aus den Händen von Oberbürgermeister Harald Fichtner (CSU).

Der undotierte Hofer Filmpreis wurde 1986 erstmals vergeben und geht an Filmschaffende, die eng mit dem traditionsreichen Festival verbunden sind. Zu den Preisträgern gehören Christoph Schlingensief, Wim Wenders und Oscar-Preisträgerin Caroline Link.

Kern zeigte 1992 als Regisseur zum ersten Mal einen Film in Hof - Titel: «Ein fetter Film». Im Jahr darauf folgte «Domenica», dann 2001 «Hamlet - This is your family».

Seit 2005 wird in Hof auch der «Förderpreis Deutscher Film Hof» vergeben - initiiert vom Bayerischen Rundfunk, Bavaria Film und der HypoVereinsbank. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung geht nach Angaben einer Festival-Sprecherin an den Kameramann Lars Petersen für die Bildgestaltung im Film «Bastard» von Carsten Unger und an Julian Wagner für das Szenenbild in «Die Farbe des Ozeans» von Maggie Peren. Die Hofer Filmtage enden an diesem Sonntag (30. Oktober).

