Frankfurt/Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Freitag seinen früheren Schiedsrichter-Obmann Manfred Amerell und dessen Rechtsanwalt abgemahnt und zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufgefordert. Diese hatten nach Ansicht des Verbandes laut Medienberichten wahrheitswidrig behauptet, der DFB habe den Anwalt Christoph Schickhardt für dessen Einsätze für Michael Kempter bezahlt.

Des Weiteren hat der DFB bei der Staatsanwaltschaft in München Strafanzeige gegen Unbekannt im Zusammenhang mit der am Montag in der DFB-Zentrale erfolgten Maßnahme der Steuerfahndung Augsburg erstattet. Hintergrund sind Hinweise darauf, dass Einzelheiten der Aktion der Steuerfahnder offensichtlich bereits im Vorfeld an die Öffentlichkeit gelangt waren. Dies begründet den Verdacht, dass Amtsträger pflichtwidrig Dienstgeheimnisse an Außenstehende weitergegeben haben. Weitere rechtliche Schritte werden nach Angabe des Verbandes in der kommenden Woche folgen.