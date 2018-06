Dresden (SID) - Klub-Idol Hans-Jürgen Dörner und Trainer Ralf Loose haben vor der Zweitliga-Begegnung am Samstag gegen den Karlsruher SC (13.00 Uhr/Sky und Liga total!) an die Fans von Dynamo Dresden appelliert. "Ich erwarte ein kampfbetontes Spiel auf dem Platz und ein diszipliniertes Verhalten auf den Rängen", sagte Loose.

Beim 0:2 im DFB-Pokal-Spiel bei Borussia Dortmund hatten Dresdner Problemfans vor, während und nach dem Spiel randaliert und zwei Polizisten verletzt. Darüber hinaus entstand erheblicher Sachschaden, 15 Dresdner Anhänger wurden vorläufig in Gewahrsam genommen. "Bei allen unseren Heimspielen gab es überhaupt keine Probleme. Ich will aber die Fans nicht in Schutz nehmen. Das, was passiert ist, ist nicht zu tolerieren", sagte Loose weiter.

Dörner hofft ebenfalls auf ein Zeichen der Dresdner Zuschauer. "Natürlich war das nicht förderlich für den Verein, aber ich glaube, die vernünftigen Zuschauer transportieren trotzdem ein positives Image", sagte der 100-malige DDR-Auswahlspieler und fünfmalige Meister mit Dynamo dem Sport-Informations-Dienst (SID).

"Ich glaube, wir sind alle erschrocken, wenn man gesehen hat, was nicht nur in Dortmund, sondern auch in anderen Stadien passiert ist", sagte Dörner weiter: "Man muss aufpassen, dass sich diese Entwicklung nicht in der Bundesliga fortsetzt. Polizei und Staat müssen vielleicht mal ein Zeichen setzen, um diese Ausschreitungen in den Griff zu bekommen. Allerdings sind auch die Vereine gefordert, mit den Fans zu arbeiten."