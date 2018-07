Inhalt Seite 1 — Fall Kempter/Amerell geht in nächste Runde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dauerstreit in der Schiedsrichter- Affäre Manfred Amerell und Michael Kempter geht in die nächste Runde. Vor der Berufungsverhandlung am 7. Dezember am Oberlandesgericht Stuttgart bekämpfen sich die beiden Parteien mit neuen juristischen und verbalen Mitteln.

Amerell ließ über seinen Anwalt Jürgen Langer (München) der Nachrichtenagentur dpa mitteilen, dass er Strafanzeige gegen das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und den Präsidenten Theo Zwanziger stellen werde. Der DFB habe Kempters Anwalt Christoph Schickhardt (Ludwigsburg) für seine Einsätze für Herrn Kempter bezahlt, so sein Vorwurf.

Der DFB hat heftig bestritten, dass er Michael Kempters Anwalt Christoph Schickhardt bezahlt hat. «Das ist völliger Unsinn», sagte DFB-Mediendirektor Ralf Köttker. «Der DFB zahlt natürlich nicht die Arbeit von Herrn Schickhardt für Herrn Kempter.»

Schickhardt wiederum hat bei der Staatsanwaltschaft München I Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Es geht um das Auftauchen Amerells am 24. Oktober vor dem Hause Kempters in Sauldorf, als dieser wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung Besuch von Beamten bekam. Amerell bestreitet seine Anwesenheit nicht, bezeichnete dies aber als «Privatsache.» Gegen Kempter wird wie gegen mehrere andere Schiedsrichter wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung derzeit ermittelt.

Schickhardt spricht von einer «Bedrohungslage» für Kempter. «Herr Amerell bringt meinen Mandanten persönlich in Bedrängnis, das hat Mobbingcharakter. Er beweist mit diesem Vorgehen, dass er das justizförmliche Verfahren verlassen will, weil er da in der Sackgasse ist», sagte der Anwalt der dpa.

Amerell entgegnete: «Mit der Geschichte und dieses grotesken Verdächtigungen verliert Herr Schickhardt seine Professionalität. Er reagiert wie ein angeschlagener Boxer.» Laut Schickhardt hätten Kempters Mutter und Bruder gegen sechs Uhr morgens beim Verlassen des Hauses in der Dunkelheit bemerkt, dass Amerell zusammen mit einem Fotografen in einem PKW in Sichtweite saß.

Da Amerell von dem Besuch der Beamten eigentlich nichts gewusst haben dürfte, hat Schickhardt Strafanzeige gegen unbekannt wegen Amtspflichtsverletzung und Verletzung von Dienstgeheimnissen gestellt. «Ein solches Zusammenspiel gefährdet die Ermittlungen und den Schutz der Familie Kempter», so Kempters Rechtsvertreter.