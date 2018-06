München (dpa) - Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli hält in der 2. Fußball-Bundesliga Anschluss an die Spitzenplätze. Zum Auftakt des 13. Spieltages gaben sich die Hanseaten auch beim heimstarken 1. FC Union Berlin keine Blöße und untermauerten mit dem 2:0 ihre Aufstiegsambitionen. Einen Prestigesieg feierten Trainer Andreas Bergmann und der VfL Bochum: Der Revier-Club bezwang Alemannia Aachen und seinen früheren Coach Friedhelm Funkel mit 1:0. Hansa Rostock sicherte sich beim 1:1 gegen Energie Cottbus in letzter Minute einen Punkt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.