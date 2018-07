Greater Noida (dpa) - Ferrari-Pilot Felipe Massa hat auf der neuen Formel-1-Strecke in Indien die erste Tagesbestzeit erzielt. Der Brasilianer legte im zweiten Training in 1:25,706 Minuten die schnellste Runde hin.

Doppel-Weltmeister Sebastian Vettel (Red Bull) war auf dem 5,125 Kilometer langen Buddh International Circuit in Greater Noida vor den Toren Neu Delhis neun Hundertstelsekunden langsamer und wurde Zweiter vor Massa-Teamkollege Fernando Alonso. Adrian Sutil vom Heimteam Sahara Force India wurde Siebter. Offensichtlich Probleme hatte Mercedes. Nico Rosberg wurde 19. und Michael Schumacher 21. hinter Timo Glock (Marussia Virgin).

Im ersten Training hatte Lewis Hamilton noch die Nase vorn. Allerdings wird Der Mercedes-McLaren-PIlot beim Rennen am Sonntag in der Startformation drei Plätze zurückversetzt. Der Brite ignorierte die doppelt geschwenkte gelbe Flagge, die den Piloten Gefahren auf der Strecke anzeigt. Der in dieser Saison bereits mehrfach bestrafte Hamilton raste in seiner letzten Übungsrunde dennoch weiter. Die Rennkommissare schritten ein. Auch der mexikanische Sauber-Pilot Sergio Perez ignorierte die gelben Flaggen und wurde mit derselben Strafe belegt.

Die erste Einheit auf der gut 290 Millionen teuren Rennstrecke wurde zu Beginn um einige Minuten unterbrochen, da immer wieder Hunde auf den Asphalt gelaufen waren. Zudem herrschten wegen des Smogs schlechte Sichtverhältnisse. Die Fahrer beklagten sich immer wieder über den Staub auf der Strecke und in der Luft. Insgesamt drei Fahrer mussten ihre Boliden vorzeitig abstellen.

Das Rennen ist das drittletzte der Saison. Die WM ist sowohl in der Einzel- als auch der Teamwertung bereits zugunsten von Vettel und seinem Team Red Bull entschieden.