MSV Duisburg trennt sich von Trainer Milan Sasic

Duisburg (dpa) - Fußball-Zweitligist MSV Duisburg hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und sich am Freitag von Chefcoach Milan Sasic getrennt. Nach Angaben des Vereins wird Torwarttrainer Oliver Reck vorerst das Training leiten und die Mannschaft auch im Spiel am Sonntag gegen den TSV 1860 München betreuen. Sasic war beim MSV seit dem 2. November 2009 im Amt und führte das Team 2011 in das DFB-Pokalfinale. Am Mittwoch konnte er das Pokal-Aus beim Regionalligisten Holstein Kiel nicht verhindern.

Massa Formel-1-Tagesschnellster in Indien

Greater Noida (dpa) - Ferrari-Pilot Felipe Massa hat auf der neuen Formel-1-Strecke in Indien die erste Tagesbestzeit erzielt. Der Brasilianer legte am Freitag im Training in 1:25,706 Minuten die schnellste Runde hin. Doppel-Weltmeister Sebastian Vettel (Red Bull) war auf dem 5,125 Kilometer langen Buddh International Circuit in Greater Noida vor den Toren Neu Delhis neun Hundertstelsekunden langsamer und wurde Zweiter vor Massa-Teamkollege Fernando Alonso. Adrian Sutil vom Heimteam Sahara Force India wurde Siebter.

Nach Randale: Minister kündigt härtere Gangart an

Frankfurt/Main (dpa) - Nach den Ausschreitungen beim DFB-Pokalspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Kaiserslautern hat Hessens Innenminister Boris Rhein ein härteres Vorgehen der Polizei angekündigt. «Allein auf die Selbstreinigungskräfte der Fangruppen zu setzen, reicht offenbar nicht aus, um die gewaltbereiten Ultras zum Einlenken zu bewegen», sagte der CDU-Politiker in einer Pressemitteilung vom Freitag. «Ab sofort legt die Polizei eine härtere Gangart gegen gewaltbereite Problemfans ein.»

DFB: Geldstrafen für Hannover, Mainz und Karlsruhe