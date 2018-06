Brüssel (dpa) - Die Nato will heute das Ende ihres Militäreinsatzes in Libyen beschließen. Dazu kommen die Botschafter der 28 Nato-Staaten in Brüssel zusammen.

Bereits vor einer Woche hatten sie das vorläufige Ende auf den 31. Oktober festgelegt, allerdings hatte die libysche Übergangsregierung darum gebeten, den Einsatz bis zum Jahresende oder aber mindestens um einen Monat zu verlängern. Gestern hatten die Vereinten Nationen die rechtlichen Voraussetzungen für den internationalen Militäreinsatz gestrichen.

Eine Woche nach dem Tod des Ex-Diktators Muammar al-Gaddafi nahm der UN-Sicherheitsrat einstimmig eine Resolution an, die das im März verkündete Flugverbot außer Kraft setzt. Dies soll vom 31. Oktober an gelten.